Plus de 80% des exportations mexicaines pas concernées par les nouvelles surtaxes douanières américaines (ministre)

Le ministre de l'économie mexicain, Marcelo Ebrard, à Mexico le 1er juillet 2026. ( AFP / YURI CORTEZ )

Plus de 80% des exportations mexicaines vers les Etats-Unis ne seront pas concernées par la nouvelle salve de droits de douane annoncée par Washington, a affirmé jeudi le ministre de l'économie mexicain, Marcelo Ebrard.

Ces droits de douane, qui toucheront une soixantaine de pays, doivent entrer en vigueur vendredi et font suite à une enquête diligentée par l'administration du président Donald Trump sur le recours au travail forcé dans la fabrication de produits exportés vers les Etats-Unis, a indiqué le Bureau du représentant américain au commerce.

Le Mexique est le premier partenaire commercial des Etats-Unis, avec des exportations dépassant 558 milliards de dollars entre juin 2025 et mai 2026, selon les données officielles.

M. Ebrard a déclaré que la majorité des exportations mexicaines ne seront pas affectées par les nouvelles surtaxes car elles respectent les exigences de l'Accord Etats-Unis-Mexique-Canada (AEUMC), un accord de libre-échange nord-américain signé en 2020.

"Sont exclues toutes les exportations du Mexique, plus de 80%, qui respectent le traité de libre-échange" AEUMC, a déclaré le ministre dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux.

Les nouveaux droits de douane américains, fixés à 10% pour le Mexique mais qui peuvent atteindre 12,5% pour d'autres pays, remplacent une surtaxe temporaire qui expire vendredi.

Les marchandises exportées non couvertes par l'AEUMC seront soumises à ce nouveau tarif, a déclaré M. Ebrard.

L'annonce américaine de nouveaux droits de douanes est intervenue lors d'un troisième cycle de négociations jeudi entre le Mexique et les Etats-Unis visant au renouvellement de l'ACEUM, qui a remplacé l'accord de libre-échange nord-américain (ALENA) durant le premier mandat de Donald Trump.

A cette occasion, Mexico et Washington se sont mis notamment d'accord sur "l'urgence de renforcer le secteur manufacturier en Amérique du Nord" selon un communiqué conjoint du ministère de l'économie.