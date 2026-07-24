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Plus de 80% des exportations mexicaines pas concernées par les nouvelles surtaxes douanières américaines (ministre)
information fournie par Boursorama avec AFP 24/07/2026 à 08:18
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Le ministre de l'économie mexicain, Marcelo Ebrard, à Mexico le 1er juillet 2026. ( AFP / YURI CORTEZ )

Le ministre de l'économie mexicain, Marcelo Ebrard, à Mexico le 1er juillet 2026. ( AFP / YURI CORTEZ )

Plus de 80% des exportations mexicaines vers les Etats-Unis ne seront pas concernées par la nouvelle salve de droits de douane annoncée par Washington, a affirmé jeudi le ministre de l'économie mexicain, Marcelo Ebrard.

Ces droits de douane, qui toucheront une soixantaine de pays, doivent entrer en vigueur vendredi et font suite à une enquête diligentée par l'administration du président Donald Trump sur le recours au travail forcé dans la fabrication de produits exportés vers les Etats-Unis, a indiqué le Bureau du représentant américain au commerce.

Le Mexique est le premier partenaire commercial des Etats-Unis, avec des exportations dépassant 558 milliards de dollars entre juin 2025 et mai 2026, selon les données officielles.

M. Ebrard a déclaré que la majorité des exportations mexicaines ne seront pas affectées par les nouvelles surtaxes car elles respectent les exigences de l'Accord Etats-Unis-Mexique-Canada (AEUMC), un accord de libre-échange nord-américain signé en 2020.

"Sont exclues toutes les exportations du Mexique, plus de 80%, qui respectent le traité de libre-échange" AEUMC, a déclaré le ministre dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux.

Les nouveaux droits de douane américains, fixés à 10% pour le Mexique mais qui peuvent atteindre 12,5% pour d'autres pays, remplacent une surtaxe temporaire qui expire vendredi.

Les marchandises exportées non couvertes par l'AEUMC seront soumises à ce nouveau tarif, a déclaré M. Ebrard.

L'annonce américaine de nouveaux droits de douanes est intervenue lors d'un troisième cycle de négociations jeudi entre le Mexique et les Etats-Unis visant au renouvellement de l'ACEUM, qui a remplacé l'accord de libre-échange nord-américain (ALENA) durant le premier mandat de Donald Trump.

A cette occasion, Mexico et Washington se sont mis notamment d'accord sur "l'urgence de renforcer le secteur manufacturier en Amérique du Nord" selon un communiqué conjoint du ministère de l'économie.

Guerre commerciale

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