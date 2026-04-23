Plus de 30 millions de personnes vont être replongées dans la pauvreté en raison de la guerre en Iran-Onu

par Panu Wongcha-um

Plus de 30 millions de personnes vont être replongées dans la pauvreté à travers le monde en raison des répercussions de la guerre en Iran, a déclaré jeudi Alexander De Croo, responsable du développement aux Nations unies.

Les pénuries d'engrais – aggravées par le blocage des navires de marchandises dans le détroit d'Ormuz – ont déjà fait baisser la productivité agricole, a déclaré à Reuters l'administrateur du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD).

Cela devrait affecter les rendements agricoles plus tard dans l'année, a ajouté Alexander De Croo, ancien Premier ministre belge.

"L'insécurité alimentaire atteindra son niveau maximal dans quelques mois – et il n'y a pas grand-chose que l'on puisse faire pour y remédier", a-t-il déclaré, énumérant également d'autres conséquences de la crise, notamment les pénuries d'énergie et la baisse des transferts de fonds.

"Même si la guerre cessait demain, ces effets sont déjà là, et ils vont replonger plus de 30 millions de personnes dans la pauvreté", a-t-il déclaré.

Une grande partie des engrais mondiaux est produite au Moyen-Orient, et un tiers des approvisionnements mondiaux transite par le détroit d"Ormuz, qui est fermé de fait et dont l'Iran et les États-Unis se disputent le contrôle.

Au début du mois, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international et le Programme alimentaire mondial des Nations unies ont averti que la guerre au Moyen-Orient ferait grimper les prix des denrées alimentaires.

Alexander De Croo a déclaré que les répercussions de la crise avaient déjà fait perdre environ 0,5% à 0,8% du produit intérieur brut (PIB) mondial.

"Ce qui prend des décennies à construire peut être détruit en huit semaines de guerre".

Le conflit met également à rude épreuve les efforts humanitaires, alors que les financements diminuent et que les besoins augmentent dans des régions déjà confrontées à de graves situations d'urgence, notamment au Soudan, à Gaza et en Ukraine.

"Nous devrons dire à certaines personnes : 'Nous sommes vraiment désolés, mais nous ne pouvons pas vous aider'", a noté Alexander De Croo.

"Les personnes qui survivent grâce à l'aide ne pourront plus compter sur celle-ci et se retrouveront dans une situation encore plus précaire."

(Rédigé par Panu Wongcha-um ; version française Etienne Breban, édité par Benoit Van Overstraeten)