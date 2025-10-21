 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Plus de 200 supporters napolitains interpellés avant PSV–Naples
information fournie par So Foot 21/10/2025 à 17:40

Plus de 200 supporters napolitains interpellés avant PSV–Naples

Plus de 200 supporters napolitains interpellés avant PSV–Naples

Des supporters dans les stades à l’extérieur, ça va devenir une denrée rare.

À quelques heures du coup d’envoi entre le PSV Eindhoven et Naples en Ligue des champions, ce mardi soir (21 h), la tension est déjà montée d’un cran aux Pays-Bas. Selon l’AFP, la police néerlandaise a arrêté plus de 200 supporters italiens pour des comportements jugés provocateurs dans le centre d’Eindhoven , dans la nuit de lundi à mardi.…

SF pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank