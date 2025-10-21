Plus de 200 supporters napolitains interpellés avant PSV–Naples
Des supporters dans les stades à l’extérieur, ça va devenir une denrée rare.
À quelques heures du coup d’envoi entre le PSV Eindhoven et Naples en Ligue des champions, ce mardi soir (21 h), la tension est déjà montée d’un cran aux Pays-Bas. Selon l’AFP, la police néerlandaise a arrêté plus de 200 supporters italiens pour des comportements jugés provocateurs dans le centre d’Eindhoven , dans la nuit de lundi à mardi.…
SF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
