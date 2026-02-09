Plus d'un million de personnes devant PSG-OM

C’est grâce à Booba ? Le bonheur des Parisiens et le malheur des Marseillais font le bonheur de Ligue 1 + . La victoire du PSG au parc des Princes (5-0) a drainé plus d’un million de personnes devant la télé , indique Médiamétrie. La chaîne de la LFP a rassemblé 5,4 % de part d’audience. Au total, 2,1 millions de Français ont suivi la rencontre. C’est la deuxième meilleure affluence de la saison, après… le Classique du match aller, remporté par l’OM. Il avait rassemblé 1,2 million de badauds.

Jusqu’à 1,4 million de personnes

Dimanche soir, la chaîne a réalisé son plus haut pic d’audience. 1,4 million de personnes ont allumé le téléviseur lors de la fin de la première période. Soit au moment du deuxième but d’Ousmane Dembélé.…

UL pour SOFOOT.com