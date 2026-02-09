 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Plus d'un million de personnes devant PSG-OM
information fournie par So Foot 09/02/2026 à 21:04

Plus d'un million de personnes devant PSG-OM

Plus d'un million de personnes devant PSG-OM

C’est grâce à Booba ? Le bonheur des Parisiens et le malheur des Marseillais font le bonheur de Ligue 1 + . La victoire du PSG au parc des Princes (5-0) a drainé plus d’un million de personnes devant la télé , indique Médiamétrie. La chaîne de la LFP a rassemblé 5,4 % de part d’audience. Au total, 2,1 millions de Français ont suivi la rencontre. C’est la deuxième meilleure affluence de la saison, après… le Classique du match aller, remporté par l’OM. Il avait rassemblé 1,2 million de badauds.

Jusqu’à 1,4 million de personnes

Dimanche soir, la chaîne a réalisé son plus haut pic d’audience. 1,4 million de personnes ont allumé le téléviseur lors de la fin de la première période. Soit au moment du deuxième but d’Ousmane Dembélé.…

UL pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les Français Laurence Fournier Beaudry et Guillaume Cizeron lors des Jeux olympiques d'hiver 2026 à Milan, le 6 février 2026 ( AFP / WANG Zhao )
    JO: Cizeron et Fournier Beaudry attendus sur la glace
    information fournie par AFP 09.02.2026 19:40 

    Quatre ans après l'or décroché à Pékin, Guillaume Cizeron se lance à l'assaut d'un nouveau titre olympique en danse sur glace, avec une nouvelle partenaire, Laurence Fournier Beaudry, lundi aux JO de Milan Cortina. En attendant, Clément Noël associé à Nils Allègre ... Lire la suite

  • Un maintien obtenu grâce à un forfait : une stratégie qui fait polémique aux Maldives
    Un maintien obtenu grâce à un forfait : une stratégie qui fait polémique aux Maldives
    information fournie par So Foot 09.02.2026 19:15 

    Aux Maldives, le maintien s’est joué sans coup d’envoi… Selon le Guardian , le club de Green Streets a assuré son maintien en première division maldivienne mais la méthode interroge. Lors de l’ultime journée de la Dhivehi League, la situation était la suivante ... Lire la suite

  • Cristiano Ronaldo ne boude plus Al-Nassr
    Cristiano Ronaldo ne boude plus Al-Nassr
    information fournie par So Foot 09.02.2026 19:10 

    Fin du caprice. Absent depuis plusieurs matchs, Cristiano Ronaldo termine sa grève contre son club Al Nassr . Le Portugais a retrouvé le chemin de l’entraînement ces derniers jours, et selon A Bola , il est attendu ce samedi en championnat face à Al-Fateh. Pour ... Lire la suite

  • OM : et les joueurs dans tout ça ?
    OM : et les joueurs dans tout ça ?
    information fournie par So Foot 09.02.2026 19:03 

    Le travail de Roberto De Zerbi, l’instabilité de l’effectif ou encore l’arbitrage : les raisons avancées pour expliquer les désillusions sont nombreuses ces dernières semaines à Marseille. Mais la dernière déroute face au PSG est avant tout celle des joueurs, complètement ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank