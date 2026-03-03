Plus d'un an après son accident, Michail Antonio trouve un nouveau club

Comme sur des roulettes ? Michail Antonio s’est engagé ce lundi avec le club qatari d’Al-Sailiya, son premier contrat depuis le grave accident de voiture survenu le 7 décembre 2024 qui lui avait causé plusieurs fractures à la cuisse. Comme le rapporte Reuters, la durée du bail et le salaire du joueur n’ont pas été dévoilé.

Après une opération, trois semaines d’hospitalisation et de longs mois d’entraînement pour revenir sur les terrains, l’attaquant de 35 ans vient de trouver un nouveau défi avec un objectif bien particulier en ligne de mire : la première Coupe du monde de la Jamaïque. Mais pour avoir l’immense honneur d’en être en juin, les Boyz devront remporter les barrages face à la Nouvelle-Calédonie à la fin du mois de mars au Mexique.…

SW pour SOFOOT.com