Pluie-inondations : cinq départements du Sud-Est en vigilance orange

A Montpellier le 30 septembre 2026 ( AFP / Gabriel BOUYS )

Cinq départements du Sud-Est, de l'Hérault au Var, sont placés en vigilance orange aux pluie-inondations et orages lundi après-midi en raison d'un épisode méditerranéen, a indiqué Météo-France, qui n'exclut pas un passage en vigilance rouge.

A midi, Météo-France a placé en vigilance orange les Bouches-du-Rhône et le Var, s'ajoutant à l'Hérault, le Gard et la Lozère.

Météo-France évoque "un épisode pluvio-orageux méditerranéen" qui se met en place, "devenant très actif entre ce lundi après-midi et mardi matin".

Dans le Gard et l'Hérault, la vigilance orange commence à 14H00, car les pluies parfois orageuses remontant de Méditerranée vont s'intensifier à partir de la mi-journée selon le prévisionniste, jusqu'à 80 mm en moins d'une heure.

Météo-France anticipe aussi "une activité électrique importante et des phénomènes tourbillonnaires possibles sur les zones littorales et jusqu'en plaine".

Ces pluies vont s'intensifier en fin de journée et dans la nuit de lundi à mardi, avec de la stationnarité et de forts cumuls de pluie, "120 à 150 en moins de trois heures".

Sous les plus forts orages stationnaires, Météo-France prévoit 250 mm voire localement 350 mm de précipitations.

Plusieurs cours d'eau sont passés en vigilance orange aux crues, notamment le Lez et l'Hérault.

En cas d'"averses orageuses très intenses" et de forts cumuls de pluie, un passage en vigilance rouge est possible.

L'Hérault et le Gard avaient été placés en vigilance rouge aux pluie-inondations le 30 septembre.

En Lozère, la vigilance orange commencera plus tard, à 18H00, avec des cumuls jusqu'à 350 mm localement dans les Cévennes.

Les départements de l'Ardèche et du Vaucluse, actuellement placés en vigilance jaune, pourraient voir leur niveau d'alerte relevé en fonction des évolutions.

Cet épisode méditerranéen, qui doit se poursuivre jusqu'à mardi, est lié à une goutte froide nommée "Adam" en Espagne, qui se prépare de son côté à des pluies torrentielles lundi après des inondations qui ont déjà coûté la vie à une femme près de Barcelone.