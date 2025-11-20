Pluie d’hommages pour Hakimi et son Ballon d’or africain
Hakimignons.
Si sa sixième place au Ballon d’or avait pu décevoir certains, Achraf Hakimi a tout de même glané le Ballon d’or africain 2025 pour finir l’année en beauté. Sympa, d’autant plus que les hommages n’ont pas manqué pour saluer sa récompense .…
VM pour SOFOOT.com
