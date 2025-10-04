 Aller au contenu principal
Plein de réussite, Vinicius et Mbappé écartent Villarreal
04/10/2025

Plein de réussite, Vinicius et Mbappé écartent Villarreal

Plein de réussite, Vinicius et Mbappé écartent Villarreal

Real Madrid 3-1 Villarreal

Buts : Vinicius (47 e et 69 e , SP) et Mbappé (81 e ) pour le Real // Mikautadze (73 e ) pour le sous-marin jaune

Pendant que Rodrygo se morfond sur le banc……

JF pour SOFOOT.com

Sport
