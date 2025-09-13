 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Plaintes et enquête pour « harcèlement et outrages sexistes » : on en sait plus sur les propos et comportements déplacés de Roland Romeyer à l’AS Saint-Étienne
information fournie par So Foot 13/09/2025 à 12:06

Plaintes et enquête pour « harcèlement et outrages sexistes » : on en sait plus sur les propos et comportements déplacés de Roland Romeyer à l’AS Saint-Étienne

Plaintes et enquête pour « harcèlement et outrages sexistes » : on en sait plus sur les propos et comportements déplacés de Roland Romeyer à l’AS Saint-Étienne

Élégant.

Comme révélé par Le Progrès début septembre, l’ex-président de l’AS Saint-Étienne Roland Romeyer fait l’objet de deux plaintes de la part de deux employées du club : il est accusé de « harcèlement et outrages sexistes , aggravés par le lien hiérarchique ou la minorité ». Un audit a été réalisé au sein du club et une enquête préliminaire a été ouverte par le parquet de Saint-Étienne en juin 2025. Dans son édition de ce samedi, L’Équipe rapporte certains faits reprochés à l’ancien dirigeant (à la tête de l’ASSE entre 2006 et 2024) et évoqués lors d’une réunion au sein du club en février dernier : « une tentative de mettre une main aux fesses dans les couloirs » , des « bises aux coins des lèvres » , des « sifflements dans les couloirs » , « un léchage de joue par-derrière au moment de dire bonjour à une salariée » , des propos déplacés ( « T’es pas encore passée sous le bureau ? » ). Selon les témoignages, Romeyer se permettait même de tirer sur les décolletés ou queues-de-cheval de ses salariées.…

JB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
