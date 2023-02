Plafonnement du carburant à 1,99 euro : la Nupes dénonce une "mesurette" "indécente" de TotalEnergies

L'entreprise, qui a engrangé 20,5 milliards d'euros de bénéfices en 2022, était sous pression d'Emmanuel Macron pour faire un "geste".

( AFP / GEOFFROY VAN DER HASSELT )

"Merci pour l'aumône", "c'est indécent", "mesurette". La Nupes ont critiqué jeudi 23 février le "geste" de TotalEnergies au lendemain de l'annonce de Patrick Pouyanné du plafonnement des prix des carburants à 1,99 euro le litre dans ses stations.

"Merci pour l'aumône", a réagi l'eurodéputée de La France insoumise Manon Aubry sur franceinfo , tout en rappelant qu'en période de forte inflation, "les gestes de charité, on prend tout !" . Mais, a-t-elle expliqué, "quand ce qui est produit en France, donc ce qu'on appelle la valeur ajoutée, est davantage distribué aux actionnaires qu'aux salariés, on assèche aussi le financement de la protection sociale". "Dans les années 80, un salarié en moyenne travaillait une semaine pour financer les dividendes des actionnaires", a-t-elle observé, "aujourd'hui c'est 45 jours par an".

"C'est indécent", a estimé de son côté le député LFI Thomas Portes sur Sud Radio , rappelant que "le prix à la pompe est plutôt autour de 1,70-1,80 euro" à l'heure actuelle. Critiquant une "opération de communication du pétrolier qui risque "en plus" de provoquer un "effet d'aubaine" favorable aux stations TotalEnergies, il a rappelé que LFI demandait "le blocage des prix" des carburants.

"Malhonnête"

Tableau à l'appui, le coordinateur de LFI Manuel Bompard a dénoncé sur Twitter "la malhonnêteté de cette annonce : sur les 13 derniers mois, le prix du litre de gazole a été quasiment tout le temps inférieur à 2 euros".

"On est sur une mesurette, ce n'est pas du tout suffisant", a aussi regretté le numéro 2 du Parti socialiste Nicolas Mayer-Rossignol sur Europe 1 , estimant qu'il y avait chez TotalEnergies "une ultra appropriation de superprofits par quelques-uns au détriment de beaucoup d’autres".

"Ils n'ont pas de pain ? Qu'ils mangent de la brioche !" , a ironisé pour sa part le porte-parole du PS Pierre Jouvet, reprenant la réponse attribuée à la reine Marie-Antoinette, alors qu'une foule affamée marchait sur Versailles.

"La mesure que nous annonçons, c'est que dans toutes les stations de TotalEnergies en 2023, le diesel et l'essence ne dépasseront pas 1 euro 99" , a déclaré mercredi le PDG de TotalEnergies Patrick Pouyanné sur TF1 .

Jeudi, le porte-parole du gouvernement Olivier Véran a jugé que "si on regarde les prix qui ont pu être atteints au cours des mois précédents", "l'impact de la ristourne est plus important", "de l'ordre de 40 centimes". En marge d'un déplacement à Ermont (Val-d'Oise), il a défendu le "geste de Total "qui "n'existe pas forcément dans les pays qui nous entourent" et qui offre "de la visibilité" aux consommateurs puisqu'il court sur l'ensemble de l'année 2023.