Pire gardien, meilleurs tacleurs et dribbleurs : les stats du Mondial 2026

Les hommes mentent mais pas les chiffres. Pendant que Lionel Messi (8 buts), Kylian Mbappé et Erling Haaland (7) s’écharpent pour être le meilleur buteur du Mondial 2026 , d’autres joueurs se disputent dans des catégories statistiques plus niches. Petit point après les huitièmes de finale avec Squawka .

Si l’imblairable Matías Galarza ne sera pas celui ayant réalisé le plus de tacles (17, 5 e ), ses deux coéquipiers Andrés Cubas (23) et Juan José Cáceres (22) glanent pour l’instant la médaille d’or et d’argent de la meilleure boucherie au salon du Mondial , le second étant aussi celui qui a gagné le plus de duels avec 45, sans que Squawka ne précise combien par K-O.…

NB pour SOFOOT.com