Collina défend l'arbitrage durant cette Coupe du monde

Le saint patron des arbitres à la rescousse. L’arbitrage est-il trop laxiste durant cette Coupe du monde ? Peu importe les consignes ou les tendances, les hommes ou femmes au sifflet sont toujours sous le feu des critiques lors d’une telle compétition. Dans un entretien accordé à la FIFA (en exclusivité !!), le responsable de l’arbitrage au sein de l’instance a tenu à défendre les arbitres.

« Personne ne peut mettre en cause l’intégrité des arbitres »

« Globalement, nous sommes contents », a d’abord expliqué l’ancien arbitre italien, tout en reconnaissant qu’avec autant de matchs disputés sur une courte période, certaines choses pouvaient ne pas se passer comme prévu. Collina refuse surtout que l’intégrité des arbitres soit remise en cause : « Quand cela arrive, ça peut mener à des menaces contre eux ou leurs familles et ce n’est pas juste. »…

MJ pour SOFOOT.com