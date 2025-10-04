 Aller au contenu principal
Pierre Wajoka : « Les gens sont contents de jouer contre l’équipe de France »
information fournie par So Foot 04/10/2025 à 22:59

Au Chili, les U20 de la Nouvelle-Calédonie participent à leur premier Mondial. Un dépucelage compliqué qui a débuté par deux défaites, un seul but marqué pour quatorze encaissés, et qui se termine de manière symbolique face à l’équipe de France de Bernard Diomède ce dimanche (22h). Au-delà du résultat, le sélectionneur Pierre Wajoka veut avant tout profiter de ces instants précieux.

La phase de poules se termine ce dimanche 5 octobre, avec un match symbolique contre l’équipe de France. Qu’est-ce que l’on ressent lorsqu’on s’apprête à jouer un match de Coupe du monde, face à son pays « souverain  » ?

On est venus pour jouer contre toutes les équipes de notre poule. Je n’ai pas l’impression, que ce soit moi où l’équipe, que l’on fasse une fixation sur la France. Avant tout, ce serait bien de faire un bon résultat contre eux, marquer un ou deux buts. Je me maintiens strictement au sport, même si je sais que c’est un moment qui va faire couler beaucoup d’encre. D’ailleurs, j’ai pu croiser Bernard Diomède il y a quelques jours dans l’hôtel, un gars très sympa. Un des Bleuets, originaire de la Réunion il me semble, a croisé notre groupe et nous a lancé « Hé les Kanaky ! » , ça nous a bien fait rire. Un de leurs analystes vidéo est même natif de Nouméa (Lucas Bitaud, NDLR) !…

Propos recueillis par Mathieu Plasse pour SOFOOT.com

Sport
