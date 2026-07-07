Pierre Sage justifie son choix de rejoindre Crystal Palace

Pierre qui roule n’amasse pas Lens. Après avoir plié bagage pour découvrir l’Angleterre du côté de Crystal Palace, Pierre Sage a confié les raisons de son départ auprès de L’Equipe . Le coach de 47 piges explique que le timing était parfait pour réalisé un rêve de rallier la Premier League : « Ça se joue dans un contexte un peu plus profond me concernant : je n’ai pas eu une carrière avant. […]. Je ne suis peut-être pas sur les mêmes timings que les autres. »

Encore adjoint au Red Star il y a trois ans, le technicien a gagné la reconnaissance de ses pairs avec une ascension express, à l’image du trophée UNFP du meilleur entraîneur de Ligue 1 reçu en mai dernier.…

SW pour SOFOOT.com