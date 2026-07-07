Les compos de Suisse-Colombie sont sorties !
Allez, on range les mouchoirs après la qualif’ de l’Argentine. Place à Suisse-Colombie, un choc des plus alléchants pour une place en quarts ! Pour ce rendez-vous, Murat Yakın a dû procéder à de petits changements à cause des blessures de Johan Manzambi , Michel Aebischer et Luca Jaquez. Fabian Rieder se positionnera donc avec Ardon Jashari et Dan Ndoye pour animer les offensives de la Nati .
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