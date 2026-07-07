Le Real apporte son soutien à Mbappé après les propos racistes de Celeste Amarilla
Le Real Madrid envoie un nouveau comunicado oficial . Cette fois, pas pour démentir un transfert, mais pour voler au secours de Kylian Mbappé . Après les propos racistes et xénophobes tenus ces derniers jours par la sénatrice paraguayenne Celeste Amarilla à son encontre, le club madrilène a publié un communiqué pour défendre son attaquant français .
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MJ pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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