L’Argentine a réalisé quelque chose de très grand
Y’a de quoi s’enfiler des litres de malbecs. L’Argentine a claqué sa remontada pour écarter l’Egypte et filer en quarts de finale : une prouesse des plus louables. Encore menée 2-0 à un quart d’heure du coup de sifflet final, Leo Messi et ses copains n’avaient que 0.6% de chances de se qualifier selon Opta avant la réduction du score de Cristian Romero.
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