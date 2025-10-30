Pierre Sage et Stéphane Le Mignan n’ont pas apprécié l’ambiance à Saint-Symphorien

Pierre Sage et Stéphane Le Mignan n’ont pas apprécié l’ambiance à Saint-Symphorien

Quand y en a plus, y en a encore.

Le Metz-Lens de ce mercredi (2-0) aurait du n’être que l’histoire de la rédemption messine, conclue par l’obtention du bâton de Bourbotte. Mais le football a encore été mis trois fois en pause pour des insultes, chants homophobes venus des tribunes et violences entre supporters , principalement dans la tribune est de Saint-Symphorien, abritant la Horda Frenetik et le parcage visiteur.…

MH pour SOFOOT.com