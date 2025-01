« Pierre Sage est vraiment devenu un scientifique du foot »

Ce mercredi, Nicolas Seguin et Sofiane Atik vont retrouver Pierre Sage en Coupe de France, leur entraîneur adjoint à Lyon Duchère en 2018-2019. Avant les retrouvailles, le défenseur et le milieu de Bourgoin-Jallieu livrent quelques souvenirs.

Quelle a été votre première réaction au moment du tirage au sort ?

Nicolas Seguin : J’étais content parce que ça fait une belle mise en avant pour le club et, d’un autre côté, je me suis dit : « Merde, c’est quand même un gros de Ligue 1. » Forcément, sur le papier, on n’est pas favoris. Bon, vaut mieux perdre contre l’OL en sortant par la grande porte que tomber à Espaly ou face à une autre équipe de notre poule, sur un match bourbier. Sur le papier, c’est plus intéressant de se faire sortir par un gros.…

Propos recueillis par Enzo Leanni pour SOFOOT.com