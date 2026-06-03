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Lens aurait un des meilleurs coachs de Ligue 2 dans le viseur pour remplacer Sage
information fournie par So Foot 03/06/2026 à 16:49

Lens aurait un des meilleurs coachs de Ligue 2 dans le viseur pour remplacer Sage

Lens aurait un des meilleurs coachs de Ligue 2 dans le viseur pour remplacer Sage

Un Sang et Or du 72 chez les Sang et Or du 62 ? Après avoir appris la décision de partir de Pierre Sage, les dirigeants du Racing Club de Lens partent à la recherche de celui qui tentera de faire vibrer Bollaert tous les trois jours la saison prochaine. D’après RMC Sport, Patrick Videira, actuel coach du Mans, serait un candidat crédible pour le poste . Lens aurait même déjà pris contact avec lui. Une option qui rappelle grandement celle prise avec Pierre Sage l’an dernier, bien que celui-ci avait déjà engrangé de l’expérience en Ligue 1.

De la N3 à la LDC en trois ans ?

Les exploits, le coach de 49 ans sait faire, alors la Ligue des champions… les doigts dans le nez. En effet, c’est l’artisan de la remontée du club sarthois en Ligue 2 puis en Ligue 1 en l’espace de deux saisons. Rien que ça. Et ce genre de prouesse attire puisque les Lensois ne sont pas les seuls sur le dossier. Un autre club de Ligue 1 et des clubs portugais seraient intéressés par son profil, toujours d’après RMC Sport.…

EM pour SOFOOT.com

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