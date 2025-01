information fournie par So Foot • 15/01/2025 à 23:09

Pierre Sage après l’élimination de Lyon : « On va devoir assumer la honte »

Pierre Sage après l’élimination de Lyon : « On va devoir assumer la honte »

La tragédie de la Coupe.

L’Olympique lyonnais a connu une humiliation historique ce mercredi en s’inclinant face aux amateurs de Bourgoin-Jallieu, équipe de National 3, en seizièmes de finale de Coupe de France (2-2, 4-2 TAB). Après la rencontre, Pierre Sage avait une mine abattue au moment de répondre aux questions des journalistes. « J’ai connu ce niveau-là (en référence au football amateur, NDLR) , et je sais exactement comment se vivent ces choses-là » , a expliqué le quadragénaire. « Je sais donc quels sont les ingrédients nécessaires pour affronter un club amateur quand on est une équipe professionnelle. En première période, nous avons renié trop de principes, nous n’avons pas fait preuve de fierté et d’honneur. Au vu du match qu’on a produit, Bourgoin mérite sa qualification . » …

FL pour SOFOOT.com