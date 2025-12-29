Pierre Lees-Melou agace même sa femme quand il est sur le terrain
Le pas bon, la brute et le truand.
Pierre Lees-Melou, Maxime Lopez et Ilan Kebbal ont parlé d’un truc que tous les joueurs connaissent sur le média Carré : l’image qu’on renvoie le week-end. « Les plus casse-couilles sur le terrain sont souvent les plus gentils en dehors , résume Lees-Melou, conscient de sa réputation. Moi, j’ai une image horrible. Même ma femme me déteste sur le terrain. » …
