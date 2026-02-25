Pierre Kalulu affirme être prêt pour les Bleus

Pas coolulu. Dans un entretien accordé à L’Équipe , Pierre Kalulu a raconté la façon dont il a vécu son expulsion très controversée face à l’Inter Milan (3-2) suite à une faute sifflée sur Alessandro Bastoni peu avant la pause. Recevant une seconde biscotte, l’international français s’est vu contraint de rentrer au vestiaire.

Une sentence plus qu’orchidoclaste pour le défenseur qui n’avait pas manqué une seule minute avec la Vieille Dame depuis le début de la saison après avoir convaincu à l’AC Milan. « C’est beaucoup de frustration, explique-t-il. J’ai vraiment coupé le téléphone pendant un jour, sinon ça n’aurait fait qu’entretenir l’énervement. Suffisamment de personnes se sont exprimées à ce sujet mais ça ne m’a pas changé ma suspension. J’ai préféré laisser ça derrière moi. » …

SW pour SOFOOT.com