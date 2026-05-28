Pierre Fabre double les capacités de production de son usine d'Avène

( AFP / ALAIN JOCARD )

Les laboratoires Pierre Fabre ont annoncé jeudi doubler les capacités de production de leur usine d'Avène dans l'Hérault d'ici 2029 pour répondre à une forte croissance internationale, particulièrement en Chine et aux Etats-Unis, de leur marque phare pour les soins de la peau.

La société implantée dans les Cévennes prévoit de passer de "100 à 200 millions d’unités d’ici 2029" sur son site d'Avène, dédié à la fabrication et au conditionnement des produits de la marque Eau Thermale Avène, un objectif qui nécessite un investissement de 50 millions d'euros pour agrandir l'usine, selon un communiqué.

Cette transformation de l'usine implantée près de la source et de la station thermale de la commune d'Avène s'inscrit dans un programme industriel global de l’entreprise de 250 millions d’investissements sur la période 2023–2027.

L'unité d'Avène, qui emploie 330 personnes, concentre la fabrication, le conditionnement, et un magasin de stockage, complétés par deux sites logistiques externes.

En 2025, les Laboratoires Pierre Fabre, qui fabriquent près de 90% de leurs produits en France et emploient 10.000 collaborateurs dans le monde, ont réalisé un chiffre d’affaires de 3,2 milliards d’euros, dont 71% à l’international.

L'activité dermo-cosmétique a vu ses ventes progresser de 2,6% par rapport à 2024, portées notamment par une croissance forte de la marque Eau Thermale Avène (+3,9 % à taux de change constants) l'an dernier.

Le portefeuille de marques dermo-cosmétiques des Laboratoires Pierre Fabre compte également Ducray, Dexeryl, Klorane, A-Derma, René Furterer, Même Cosmetics et Elgydium.