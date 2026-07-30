Pierre Ekwah pris à partie par les supporters de Saint-Étienne
Le mal-aimé de Claude François tourne en boucle dans ses oreilles. En pleine préparation avant une saison de Ligue 2 où l’objectif sera de regagner l’élite, Saint-Étienne doit faire face à la grogne de ses supporters à cause du cas Pierre Ekwah .
Une banderole a été déployée par les Green Angels devant les installations de Divonne-les-Bains , où l’ASSE affrontait Lausanne ce mercredi (4-0), où il était inscrit : « Ekwah : on te traquera tant que tu porteras ce maillot. » …
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