Pierre Ekwah pris à partie par les supporters de Saint-Étienne

Pierre Ekwah pris à partie par les supporters de Saint-Étienne

Le mal-aimé de Claude François tourne en boucle dans ses oreilles. En pleine préparation avant une saison de Ligue 2 où l’objectif sera de regagner l’élite, Saint-Étienne doit faire face à la grogne de ses supporters à cause du cas Pierre Ekwah .

Une banderole a été déployée par les Green Angels devant les installations de Divonne-les-Bains , où l’ASSE affrontait Lausanne ce mercredi (4-0), où il était inscrit : « Ekwah : on te traquera tant que tu porteras ce maillot. » …

EM pour SOFOOT.com