Pierluigi Collina veut réformer les penaltys

Le Muppet chauve.

L’ancien meilleur arbitre du monde Pierluigi Collina a annoncé dans les colonnes de la Repubblica avoir proposé une réforme des penaltys à l’IFAB, l’instance gardienne des règles du jeu. Le sifflet italien veut établir une meilleure équité entre le gardien et le tireur lors d’un penalty. « Je crois qu’il y a un écart excessif entre les opportunités dont dispose l’attaquant et celles du gardien » , constate-t-il, avant d’ajouter : « En moyenne, 75 % des penaltys sont déjà marqués, et souvent, le penalty constitue une occasion plus grande que celle supprimée par la faute. » …

RA pour SOFOOT.com