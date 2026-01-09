Pic d'audience sur Ligue 1+ pour le Trophée des champions

On vous avait dit de le boycotter pourtant ! Bon, le Trophée des champions entre le PSG et l’OM a rappelé que quand Paris joue Marseille, la télé s’allume toute seule. Depuis le Jaber Al-Ahmad Stadium à Koweït City, le match a rassemblé en moyenne 903 000 téléspectateurs sur Ligue 1+, avec un pic à 1,2 million en fin de rencontre. Au total, 1,8 million de Français ont suivi le Classique , pour une part d’audience de 4,9 % chez les 4 ans et plus. Prends ça Gulli !

Ligue 1+, toujours portée par ses affiches

Ce PSG–OM devient donc la troisième meilleure audience de Ligue 1+ cette saison , derrière deux autres affiches bien senties (OM-PSG en championnat et OL-PSG). Moralité : le produit Ligue 1 marche surtout quand il sent la poudre.…

MH pour SOFOOT.com