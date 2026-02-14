Phobique de l'avion, Fabien Centonze a rallié Monaco en voiture

La tempête Nils fait des dégâts. Alors que le sud de la France est balayé par des vents extrêmement violents, le Nantais Fabien Centonze s’est refusé à monter dans l’avion pour rallier Monaco avec ses coéquipiers. Selon Ouest France , le défenseur des Canaris s’est en effet rendu sur la côte d’azur… en voiture. Dans ce contexte, le club aurait mis un chauffeur à la disposition de son joueur, parti de la Jonelière jeudi après-midi pour 1200 kilomètres et onze heures de trajet.

« Je fais tout en voiture, à proximité. Je n’ai jamais fait de long voyage. Peut-être que si je dois faire 8 heures de vol, je prends un truc qui me shoote, je dors tout le trajet, oui, je le ferais. Il y a des vols où j’avais les jambes qui tremblaient au point d’avoir des pointes dans les mollets » , confiait récemment l’ancien messin à propos de sa peur de l’avion. Un long périple qui ne l’aura pas empêché d’inscrire le seul but des siens , une nouvelle fois battus sur le Rocher (3-1).…

TB pour SOFOOT.com