 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Phillipe Diallo dresse les grandes lignes du contrat de Zinédine Zidane
information fournie par So Foot 28/07/2026 à 12:08
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

Phillipe Diallo dresse les grandes lignes du contrat de Zinédine Zidane

Phillipe Diallo dresse les grandes lignes du contrat de Zinédine Zidane

Quatre années de bonheur. Ou pas. À l’occasion de la présentation de Zinédine Zidane à la tête des Bleus, Phillipe Diallo a précisé les lignes du futur contrat du nouveau sélectionneur de l’équipe de France. Zizou dispose pour l’instant d’ un contrat de quatre années avec la FFF.

Zidane présentera son staff en septembre

Comme partagé par la président de la Fédé, ZZ sera donc en poste à partir du 1 er août prochain et dirigera les Bleus pour la prochaine Ligue des nations, l’Euro 2028, la Coupe du monde 2030 et, évidemment, l’ensemble des campagnes de qualifications et des matchs amicaux de ces quatre prochaines saisons à venir.…

ABS pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La FIFA veut vendre des parts de la Coupe du monde
    La FIFA veut vendre des parts de la Coupe du monde
    information fournie par So Foot 28.07.2026 18:12 

    « Comment donc ? », « Qu’ouïs-je ? », « Mais qui l’eût cru ? » Au bout d’un moment, il n’y a presque plus rien à dire, tellement la FIFA reste fidèle à elle même. Selon The Times , Gianni Infantino, encore lui, songerait à vendre à des investisseurs privés 20 à ... Lire la suite

  • Une pépite française intéresse fortement le Barça
    Une pépite française intéresse fortement le Barça
    information fournie par So Foot 28.07.2026 18:04 

    La foot-inflation. Éli Junior Kroupi pourrait être la prochaine recrue du Barça . Selon L’Équipe , le joueur français de Bournemouth est la nouvelle cible du club catalan, qui aurait lancé deux offres supérieures à 100 millions d’euros aux Cherries, pour l’instant ... Lire la suite

  • Mbappé souhaite la bienvenue à Zidane
    Mbappé souhaite la bienvenue à Zidane
    information fournie par So Foot 28.07.2026 17:51 

    10 reconnaît 10. C’était un secret de polichinelle, il ne manquait plus que l’officialisation, et c’est maintenant chose faite. Zinédine Zidane est le nouveau sélectionneur des Bleus et quelques heures après sa nomination officielle, le capitaine de l’équipe de ... Lire la suite

  • L'Allemagne veut accueillir la Coupe du monde 2038 ou 2042
    L'Allemagne veut accueillir la Coupe du monde 2038 ou 2042
    information fournie par So Foot 28.07.2026 17:33 

    Les Allemands sont-ils prêts à accueillir la Coupe du monde à 128 équipes ? Selon Axel Hellmann, président de l’Eintracht Francfort et membre du conseil d’administration de la fédération allemande de football (DFB), oui, et ce, dans 12 ans. « Nous serions ravis ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank