Phillipe Diallo dresse les grandes lignes du contrat de Zinédine Zidane

Quatre années de bonheur. Ou pas. À l’occasion de la présentation de Zinédine Zidane à la tête des Bleus, Phillipe Diallo a précisé les lignes du futur contrat du nouveau sélectionneur de l’équipe de France. Zizou dispose pour l’instant d’ un contrat de quatre années avec la FFF.

Zidane présentera son staff en septembre

Comme partagé par la président de la Fédé, ZZ sera donc en poste à partir du 1 er août prochain et dirigera les Bleus pour la prochaine Ligue des nations, l’Euro 2028, la Coupe du monde 2030 et, évidemment, l’ensemble des campagnes de qualifications et des matchs amicaux de ces quatre prochaines saisons à venir.…

ABS pour SOFOOT.com