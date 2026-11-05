Philippines : l'inflation au plus haut depuis 2023, portée par la flambée du carburant

( AFP / TED ALJIBE )

La flambée des prix du carburant, alimentée par la guerre au Moyen-Orient, a propulsé l'inflation aux Philippines à 7,8 % en octobre, son plus haut niveau depuis trois ans et demi, a annoncé jeudi le gouvernement.

Cette accélération à un niveau inédit depuis février 2023, et légèrement supérieur aux prévisions des analystes, a été alimentée par une hausse de 20 % des coûts de transport, a déclaré Dennis Mapa, statisticien en chef lors d’une conférence de presse.

"Des risques nous attendent", a averti en outre M. Mapa, évoquant la sécheresse liée au phénomène El Niño qui commence à affecter l'approvisionnement alimentaire du pays, ainsi que la hausse des prix des matières premières énergétiques.

Ces derniers chiffres portent le rythme d'inflation annuel à 5,6 %, bien au-dessus de l'objectif gouvernemental de 2 à 4 %.

Conséquences des difficultés économiques actuelles pour le pays asiatique très dépendant des importations de pétrole, le peso philippin a chuté à des niveaux historiquement bas, ce qui a contribué notamment à faire grimper, entre autres, les coûts de transport.

Alors que la devise philippine s'est affaiblie pour atteindre 64 pesos pour un dollar la semaine dernière, le président Ferdinand Marcos a appelé les Philippins à "ne pas céder à la panique" et a imputé les difficultés liées au taux de change à la hausse des prix du pétrole.

Ces données sur l'inflation ont été publiées deux semaines après que la Banque centrale des Philippines eut relevé son taux directeur de 50 points de base pour le porter à 5,50 %.

La hausse de l'inflation a pesé sur la croissance de l'économie philippine, qui n'a progressé que de 2,3 % au cours du deuxième trimestre, soit son plus faible niveau depuis le quatrième trimestre 2009, hors années de pandémie.

Les chiffres de la croissance du produit intérieur brut (PIB) du troisième trimestre doivent être publiés lundi.