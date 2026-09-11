Philippines : 30 corps découverts à bord de l'épave d'un ferry

Photo prise le 11 septembre 2026 par les garde-côtes du ferry M/V June Aster, qui a pris feu deux jours auparavant dans l'ouest des Philippines ( Philippine Coast Guard (PCG) / Handout )

Les garde-côtes philippins ont retrouvé 30 corps à bord d'un ferry ravagé par un incendie qui s'est propagé "en quelques secondes", a annoncé vendredi une porte-parole, ajoutant qu'il y en avait d'autres morts sur cette épave.

Cette macabre découverte, notamment dans la partie réservée à la classe économique du M/V June Aster, porte à 35 le nombre provisoire total des personnes ayant péri dans ce drame survenu mercredi près de Coron, une destination touristique prisée de l'île de Palawan, dans l'ouest des Philippines.

Cinquante-quatre sont toujours portées disparues. Trente passagers et 13 membres d'équipage ont été secourus.

"Nous avons actuellement 30 corps à bord de notre bateau" de sauvetage, a déclaré à l'AFP la porte-parole des garde-côtes, Noemie Cayabyab, précisant qu'il s'agissait de la capacité maximale de ce patrouilleur.

Interrogée sur le fait de savoir s'il restait d'autres cadavres à bord du ferry échoué sur un îlot au large de Coron, elle a répondu : "Oui, il y en a d'autres".

Sur des photos diffusées par les garde-côtes, on pouvait voir des rangées de housses mortuaires en train d'être chargées sur un petit navire, aux côtés d'hommes en combinaison de protection.

Celles-ci doivent être acheminées samedi matin au port de Borac, à Coron.

"En quelques secondes "

Mme Cayabyab a par ailleurs expliqué à une station de radio que les flammes, parties de la cale, avaient envahi l'ensemble du M/V June Aster avec une extrême célérité.

"Entre le moment où ils ont entendu une forte explosion, l'apparition de la fumée et le déclenchement du feu, (...) tout s'est propagé très rapidement", a-t-elle raconté, se fondant sur les témoignages des survivants.

"Tout s'est joué en quelques secondes", ceux qui ont réussi à quitter le ferry n'ont même pas eu le temps d'enfiler un gilet de sauvetage, a-t-elle poursuivi.

Dans l'après-midi, des enquêteurs de la police, des démineurs et des militaires ont pris place sur deux bateaux pneumatiques pour se rendre jusqu'au navire.

A proximité, un terrain de basket couvert servait de base opérationnelle, tandis qu'un périmètre de sécurité était délimité par des rubans de police pour tenir le public à l'écart.

Myra Cabilan a confié à l'AFP s'être rendue à Coron en avion pour retrouver son frère disparu, Rammel Gonzaga, âgé de 40 ans, qui était monté dans le ferry à Manille pour un voyage d'affaires en compagnie de son beau-frère.

"Sa femme venait d'accoucher il y a un mois. Il était tellement heureux d'avoir une fille", a-t-elle dit, retenant avec peine ses larmes.

"À l'aube, je croyais encore qu'il avait survécu. Mais il est toujours porté disparu. J'ai perdu tout espoir".

Une longue liste de drames

Des centaines de personnes ont commencé à laisser des commentaires sur une page Facebook, à la recherche de parents, d'amis et même d'un chien.

La liste des passagers et des membres d'équipage du ferry en dénombrait 134 mais deux personnes n'avaient finalement pas embarqué, selon les garde-côtes.

Le navire transportait également des marchandises, un véhicule électrique, un pick-up et des motos.

Les Philippines, un archipel de 116 millions d'habitants, ont une longue histoire de catastrophes impliquant des ferries.

Nombreux sont ceux qui dépendent de bateaux bon marché et peu conformes aux règles en vigueur pour se déplacer entre les plus de 7.000 îles que compte ce pays, malgré la fréquence des accidents.

En janvier, un de ces bâtiments avec plus de 340 personnes à son bord a fait naufrage au large du sud des Philippines. Bilan : au moins 52 morts.

Il a coulé sur un itinéraire quasi identique à celui sur lequel 31 personnes avaient perdu la vie en 2023 après un incendie sur un autre, le Lady Mary Joy 3.