 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le Nîmes Olympique pleure une légende
information fournie par So Foot 07/03/2026 à 11:20

Le Nîmes Olympique pleure une légende

Le Nîmes Olympique pleure une légende

Hospitalisé depuis plusieurs semaines, l’ancien défenseur du Nîmes Olympique, André Kabile, est décédé vendredi à l’âge de 87 ans. Grande figure des Crocos dans les années 70, celui qui était surnommé « Bibile » ou « Dédé » a disputé 516 matchs sous le maillot du club occitan, ce qui est encore aujourd’hui un record. Kabile a effectué l’intégralité de sa carrière au Nîmes Olympique.

C’est avec la plus grande tristesse que l’on vient d’apprendre la disparition d’André Kabile, joueur emblématique du Nîmes Olympique. Bien plus qu’une légende du club, il savait communiquer autour de lui sa passion pour le football, sa passion pour le club et avec toujours une… pic.twitter.com/Hend54HwWv…

TM pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank