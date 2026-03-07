Le Nîmes Olympique pleure une légende

Hospitalisé depuis plusieurs semaines, l’ancien défenseur du Nîmes Olympique, André Kabile, est décédé vendredi à l’âge de 87 ans. Grande figure des Crocos dans les années 70, celui qui était surnommé « Bibile » ou « Dédé » a disputé 516 matchs sous le maillot du club occitan, ce qui est encore aujourd’hui un record. Kabile a effectué l’intégralité de sa carrière au Nîmes Olympique.

C’est avec la plus grande tristesse que l’on vient d’apprendre la disparition d’André Kabile, joueur emblématique du Nîmes Olympique. Bien plus qu’une légende du club, il savait communiquer autour de lui sa passion pour le football, sa passion pour le club et avec toujours une… pic.twitter.com/Hend54HwWv…

TM pour SOFOOT.com