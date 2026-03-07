Aguerd forfait pour le déplacement à Toulouse

Encore une mauvaise nouvelle. Éliminé de la Coupe de France par Toulouse mercredi, l’Olympique de Marseille retrouve son bourreau ce samedi, au Stadium cette fois. Pour cette rencontre, comptant pour la 25ᵉ journée de Ligue 1, les Phocéens devront se passer de Nayef Aguerd . Le défenseur central, qui n’a pas pris part à la séance collective vendredi, ne figure pas dans le groupe retenu par Habib Beye pour cette rencontre, tout comme Bilal Nadir.

𝐋𝐄 𝐆𝐑𝐎𝐔𝐏𝐄 🗒️ #TFCOM Voici les 2️⃣2️⃣ protagonistes retenus par 𝗛𝗮𝗯𝗶𝗯 𝗕𝗲𝘆𝗲 🇸🇳 pour le déplacement au Stadium ce soir ⚔️ pic.twitter.com/nzN8Jrn57t…

TM pour SOFOOT.com