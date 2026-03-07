 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

AC Milan-Inter devrait être le match le plus lucratif de l’histoire de la Serie A
information fournie par So Foot 07/03/2026 à 12:12

AC Milan-Inter devrait être le match le plus lucratif de l’histoire de la Serie A

AC Milan-Inter devrait être le match le plus lucratif de l’histoire de la Serie A

Déjà historique. Quoiqu’il arrive ce dimanche soir, le derby della Madonnina va entrer dans l’histoire . Lors de ce nouveau choc entre l’AC Milan et l’Inter Milan, les recettes de billetterie dépasseront les 8,7 millions d’euros selon les informations de la Gazzetta dello Sport . Le précédent record n’est pas vieux puisqu’il remonte au derby aller, où les Rossoneri l’avaient emporté (0-1) avec 8 649 494 €. Toutefois, toujours selon la source italienne, la barre des 9 millions ne sera pas dépassée.

Une rencontre qui peut être décisive

Avec plus de 75 500 supporters attendus, il est impossible depuis plusieurs jours de trouver une place à San Siro. Surtout que le derby milanais, qui sera visible dans plus de 200 pays, pourrait être décisif dans la course au titre. Avec dix points d’avance sur l’AC Milan, l’Inter pourrait, en cas de victoire dans cette 28ᵉ journée, définitivement prendre le large et faire un grand pas vers le titre.…

TM pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Pep Guardiola conseille à Cherki de s’inspirer de De Bruyne
    Pep Guardiola conseille à Cherki de s’inspirer de De Bruyne
    information fournie par So Foot 07.03.2026 11:46 

    À bon entendeur. Avant le huitième de finale de FA Cup entre Newcastle et Manchester City ce samedi soir, Pep Guardiola a encore été dithyrambique avec Rayan Cherki , auteur de 9 buts et 10 passes décisives (TCC) cette saison, en conférence de presse : Ses statistiques ... Lire la suite

  • Le Nîmes Olympique pleure une légende
    Le Nîmes Olympique pleure une légende
    information fournie par So Foot 07.03.2026 11:20 

    Hospitalisé depuis plusieurs semaines, l’ancien défenseur du Nîmes Olympique, André Kabile, est décédé vendredi à l’âge de 87 ans. Grande figure des Crocos dans les années 70, celui qui était surnommé « Bibile » ou « Dédé » a disputé 516 matchs sous le maillot ... Lire la suite

  • Mascherano revient sur le passage de l’Inter Miami à la Maison-Blanche
    Mascherano revient sur le passage de l’Inter Miami à la Maison-Blanche
    information fournie par So Foot 07.03.2026 10:42 

    Pas sûr que cela suffise à éteindre l’incendie. Suite à la visite controversée de l’Inter Miami à la Maison-Blanche jeudi, Javier Mascherano, l’entraîneur de l’équipe championne de MLS, a tenté de s’expliquer sur le sujet en conférence de presse. « Nous avons juste ... Lire la suite

  • Philippe Montanier a montré une vidéo qui parlait du Barça de Guardiola à ses joueurs
    Philippe Montanier a montré une vidéo qui parlait du Barça de Guardiola à ses joueurs
    information fournie par So Foot 07.03.2026 09:55 

    Toujours s’inspirer des meilleurs. À quelques heures d’un duel important dans la lutte pour la montée en Ligue 1 face au Red Star, quatrième, Philippe Montanier, qui a pris les rênes de Saint-Étienne début février, a révélé qu’il avait utilisé une méthode assez ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank