Philippe Mexès confie son malaise quand il était appelé en équipe de France
Une peur bleue du maillot bleu.
Derrière la gueule d’ange et les tatouages d’esthète, il y avait un type qui n’avait tout simplement pas envie d’être là. Philippe Mexès, l’ex-défenseur à la crinière d’or, a refait surface dans le podcast Kampo avec un aveu qui pique autant qu’il surprend : il ne voulait pas venir en équipe de France .…
SF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer