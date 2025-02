information fournie par So Foot • 14/02/2025 à 09:21

Philippe Diallo tire la sonnette d’alarme pour le football français

La FFF s’en mêle, logiquement.

La nouvelle bisbille entre le diffuseur de la Ligue 1 DAZN et la Ligue de football professionnel (LFP) laisse planer une menace de plus en plus oppressante sur la santé du foot pro en France. Surtout quand c’est le président de la fédé qui s’alarme à son tour. Dans un point presse après la réunion du comité exécutif de la FFF, Philippe Diallo ne s’est pas du tout montré rassurant à ce sujet.…

TJ pour SOFOOT.com