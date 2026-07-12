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Philippe Diallo reste flou sur la date d'officialisation du futur sélectionneur
information fournie par So Foot 12/07/2026 à 14:07

Philippe Diallo reste flou sur la date d'officialisation du futur sélectionneur

Philippe Diallo reste flou sur la date d'officialisation du futur sélectionneur

Le suspense est à son comble. Dans une interview accordée à L’Équipe , Philippe Diallo a été longuement interrogé sur le futur de l’équipe de France et sur ses relations avec Didier Deschamps.

Sans équilibre et sans date d’annonce

Si le président de la FFF assure que les comptes de la Fédération ne dépendent pas uniquement du parcours des Bleus lors de cette compétition, il a tout de même reconnu que participer à une Coupe du monde ne permettait pas d’être à l’équilibre : « C’est d’abord la plus belle épreuve du foot, et c’est une fierté quand les résultats sont là. C’est un âge d’or du football français. Mais quand on arrive en demi-finales… Il y a forcément un autre objectif qui s’impose à nous. Pour les comptes, la FFF n’est pas dépendante financièrement de la Coupe du monde. On budgétise un quart de finale, mais comme dans tous les tournois. Je l’ai déjà dit, c’est une Coupe du monde très chère, et insuffisamment rémunératrice. On n’est pas encore sur un dispositif qui permet d’avoir un équilibre ».

LB pour SOFOOT.com

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