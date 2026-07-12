Les Norvégiens furieux contre Clément Turpin

Pas que des amis. Au sifflet de la rencontre entre la Norvège et l’Angleterre samedi soir (1-2), Clément Turpin se retrouve dans l’œil du cyclone depuis la fin de la rencontre . D’Alf-Inge Haaland, en passant par Erling et la presse norvégienne, la prestation de l’arbitre tricolore est au cœur des débats.

« C’est un peu n’importe quoi pour être honnête », estime Haaland

Entre l’égalisation de Jude Bellingham particulièrement contestée par les Drillos parce que le ballon aurait touché un câble sur le dégagement d’Orjan Nyland, ce qui n’a pas été confirmé par la FIFA et le but refusé aux Norvégiens, Clément Turpin a eu fort à faire.…

LB pour SOFOOT.com