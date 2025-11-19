 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Philippe Diallo monte au créneau pour défendre Kylian Mbappé
information fournie par So Foot 19/11/2025 à 17:10

Philippe Diallo monte au créneau pour défendre Kylian Mbappé

Philippe Diallo monte au créneau pour défendre Kylian Mbappé

Tout ça pour un sport de sexagénaire.

Philippe Diallo a beau avoir vu Kylian Mbappé filer direction Dubaï alors que la FFF annonçait un retour à Madrid pour passer des examens, le président de l’instance n’a pas blâmé son capitaine. Dans les propos rapportés par L’Équipe , Diallo ne crie pas au drame : « Mbappé était sous la responsabilité du Real Madrid. Ce n’est plus une question qui concerne l’équipe de France. On a vu que Didier Deschamps avait modifié les 11 joueurs du match précédent. Donc, quand bien même Kylian aurait été là, il n’aurait peut-être même pas commencé le match, voire il ne serait même pas du tout rentré sur le terrain. Donc, pour moi, c’est un non-sujet. »

SF pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Dick Advocaat va battre un record à la Coupe du monde
    Dick Advocaat va battre un record à la Coupe du monde
    information fournie par So Foot 19.11.2025 17:56 

    L’âge n’est qu’un chiffre. Au terme d’une phase de qualification folle, le Curaçao a validé ce mercredi matin son ticket pour la Coupe du monde 2026. Une première pour cette petite île des Antilles, qui possède autant d’habitants que le 11 e arrondissement de Paris ... Lire la suite

  • Encore une bonne nouvelle pour le Barça et le Camp Nou
    Encore une bonne nouvelle pour le Barça et le Camp Nou
    information fournie par So Foot 19.11.2025 17:31 

    Le retour des soirées étoilées au Camp Nou. Ça y est, après avoir annoncé son retour au Camp Nou pour la rencontre de ce week-end contre Bilbao, le Barça retrouvera aussi son stade mythique en Ligue des champions. Selon un communiqué du club, les Blaugranas pourront ... Lire la suite

  • Pourquoi le Kosovo peut se considérer comme champion du monde
    Pourquoi le Kosovo peut se considérer comme champion du monde
    information fournie par So Foot 19.11.2025 17:27 

    La baguette de Sureau du foot. Loin des attentes longues de quatre ans et des éliminations gracieuses se trouve un monde où n’importe quelle équipe peut être championne du monde. Ce monde s’appelle l’Unofficial Football World Championship. Sur le papier, c’est ... Lire la suite

  • Mary Fowler affirme avoir reçu un cadeau discriminant (ou tout simplement raciste) lors de son départ de Montpellier
    Mary Fowler affirme avoir reçu un cadeau discriminant (ou tout simplement raciste) lors de son départ de Montpellier
    information fournie par So Foot 19.11.2025 17:22 

    La footballeuse australienne Mary Fowler , ancienne joueuse de Montpellier, publie cette semaine Bloom, un livre confession dans lequel elle revient les difficultés qui ont jalonné son jeune parcours. À seulement 22 ans, Fowler choisit de raconter ce qu’elle décrit ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank