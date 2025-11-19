Philippe Diallo monte au créneau pour défendre Kylian Mbappé
Tout ça pour un sport de sexagénaire.
Philippe Diallo a beau avoir vu Kylian Mbappé filer direction Dubaï alors que la FFF annonçait un retour à Madrid pour passer des examens, le président de l’instance n’a pas blâmé son capitaine. Dans les propos rapportés par L’Équipe , Diallo ne crie pas au drame : « Mbappé était sous la responsabilité du Real Madrid. Ce n’est plus une question qui concerne l’équipe de France. On a vu que Didier Deschamps avait modifié les 11 joueurs du match précédent. Donc, quand bien même Kylian aurait été là, il n’aurait peut-être même pas commencé le match, voire il ne serait même pas du tout rentré sur le terrain. Donc, pour moi, c’est un non-sujet. » …
