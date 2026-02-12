 Aller au contenu principal
Jim Ratcliffe en remet une couche après ses propos polémiques
information fournie par So Foot 12/02/2026 à 22:44

Mais que font ses conseillers en com’ ? Quelques heures après la polémique née de son entretien chez Sky News , lors duquel il évoquait « la colonisation du Royaume-Uni par les migrants » , le milliardaire britannique Sir Jim Ratcliffe (73 ans) en a remis une couche par le biais d’un communiqué publié sur ses réseaux sociaux. S’il dit regretter le choix des mots utilisés ainsi que la polémique engendrée, le copropriétaire de Manchester United et de l’OGC Nice a tenu à rappeler qu’il est « important de de soulever la question d’une immigration maîtrisée et bien gérée , au soutien de la croissance économique ».

Des « excuses » publiques, vraiment ?

« J’ai voulu insister sur la nécessité pour les gouvernements de gérer les enjeux migratoires en lien avec l’investissement dans les compétences, l’industrie et l’emploi, afin que la prospérité à long terme soit partagée par tous. I l est crucial que nous maintenions un débat ouvert sur les défis auxquels le Royaume-Uni est confronté », écrit-il encore.…

FG pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
