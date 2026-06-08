Pétrolier de la flotte fantôme russe intercepté par la France: le Cameroun condamne l'usage frauduleux de son pavillon

Arraisonné le 31 mai dernier, le "Tagor" est le quatrième pétrolier de la flotte utilisée par Moscou pour contourner les sanctions occidentales contre ses ventes de pétrole à être intercepté en mer par la France depuis septembre 2025. Il avait déjà changé plusieurs fois de pavillon, arborant notamment celui de Madagascar, des Iles Marshall ou du Panama.

Le "Tagor", au large de Douarnenez, le 2 juin 2026 ( AFP / FRED TANNEAU )

Après l'interception du "Tagor" sous pavillon camerounais, Yaoundé a fermement condamné lundi l'utilisation frauduleuse de ses couleurs par le pétrolier de la flotte fantôme russe, intercepté par les autorités françaises au large de la Bretagne dimanche dernier. Dans un communiqué diffusé par la radio d'État, le ministre des Transports, Jean Ernest Masséna Ngalle Bibehe, a rappelé que des vérifications approfondies avaient confirmé que, "ledit navire ne figure dans aucun des registres officiels des navires autorisés à battre pavillon camerounais".

Arraisonné à plus de 400 milles nautiques (740 km) à l'ouest de la Bretagne, ce navire de la flotte fantôme russe, utilisé par Moscou pour contourner les sanctions occidentales contre ses ventes de pétrole, est arrivé mardi dernier en baie de Douarnenez (Finistère), où il doit être immobilisé le temps de l'enquête.

Des "dérives qui deviennent fréquentes"

En provenance du port de Mourmansk en Russie, le navire se dirigeait vers la ville balnéaire de Limbé au Cameroun, lorsque la marine française a voulu vérifier la régularité de son pavillon. Le ministre camerounais a condamné "avec rigueur l’utilisation frauduleuse et abusive des attributs de la nationalité" camerounaise et invite "la communauté internationale à prendre des mesures drastiques contre ces dérives qui deviennent fréquentes dans ce secteur".

En février et mai 2026, des communiqués similaires avaient déjà été publiés par le gouvernement camerounais pour dénoncer ces pratiques. Yaoundé a réitéré son engagement à lutter contre la fraude maritime, conformément à ses obligations internationales "en matière de sûreté, de sécurité et de gouvernance maritimes" et a rappelé que le pays poursuit "le processus d'assainissement et de modernisation de son pavillon".