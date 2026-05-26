Présidentielle 2027 et "justice politique" : le parquet national financier veut essayer d'éviter de "percuter le calendrier électoral"

"Lorsque des faits sont portés à notre connaissance, nous sommes amenés à faire un certain nombre de vérifications avant d'ouvrir des enquêtes", assure le procureur financier, qui veut se prémunir de toute instrumentalisation.

Pascal Prache à Paris, le 28 janvier 2026. ( AFP / JOEL SAGET )

Régulièrement accusé d'être l'instrument d'une "justice politique" par certains élus, le Parquet national financier par la voix du procureur de la République financier, Pascal Prache, dit s'attacher à ce que les "investigations aillent suffisamment vite pour ne pas percuter directement le calendrier électoral, autant que possible".

"Le sujet, c'est celui de l'application de la loi , mais en essayant aussi de faire en sorte que les investigations aillent suffisamment vite pour ne pas percuter directement le calendrier électoral, autant que possible", a exposé le chef du parquet national financier (PNF) mardi sur BFMTV et RMC . Le PNF, créé en 2013, est régulièrement accusé par certains élus de nourrir, à travers les enquêtes qu'il initie, une justice "politique" pesant sur les échéances électorales . Ce dont se défendent les magistrats financiers.

Le but est d'"essayer, lorsque nous en avons la possibilité, notamment en termes de maîtrise des délais d'enquête, que le calendrier judiciaire impacte le moins possible le calendrier électoral ", a souligné le procureur financier.

Et d'ajouter : "Nous n'avons pas toujours une totale maîtrise parce qu'il y a les services d'enquête, il y a le positionnement des différents acteurs (des enquêtes, ndlr) qui font que ce calendrier (judiciaire, ndlr) peut évoluer en permanence".

"Instrumentalisation"

Récemment, le PNF est revenu dans l'actualité, en demandant qu'un juge d'instruction se saisisse de l'enquête visant notamment Édouard Philippe , prétendant à la présidentielle 2027, pour des faits présumés de détournement de fonds publics, harcèlement moral ou encore prise illégale d'intérêt au sein de la communauté d'agglomération du Havre, ville dont il est maire.

À la suite d'une plainte déposée fin 2023, "une enquête préliminaire a été diligentée" par le PNF, a retracé Pascal Prache, rappelant qu'une "plainte avec constitution de partie civile" a ensuite été déposée par la lanceuse d'alerte: "à partir de ce moment-là, l'ouverture d'information judiciaire est automatique".

"Nous sommes aussi confrontés en période pré-électorale, potentiellement, à des tentatives d'instrumentalisation de l'autorité judiciaire", a aussi estimé Pascal Prache.

"Il est impératif que nous soyons très attentifs", a-t-il insisté. "Lorsque des faits sont portés à notre connaissance, nous sommes amenés à faire un certain nombre de vérifications avant d'ouvrir des enquêtes. Et ce n'est pas parce que nous ouvrons une enquête que, mécaniquement, il y aura derrière une poursuite".