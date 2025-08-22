Pétrole : le Hongrie de Viktor Orban demande l'aide des États-Unis, après des bombardements ukrainiens sur les infrastructures russes

Liev avait indiqué lundi que la Hongrie devrait se plaindre auprès de ses "amis de Moscou" concernant les problèmes de ravitaillement en pétrole rencontrés.

Viktor Orban et Donald Trump à Washington, aux États-Unis, le 13 mai 2019. ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / MARK WILSON )

"Les Ukrainiens continuent à bombarder l'oléoduc de Droujba", s'est plaint le Premier ministre hongrois, Viktor Orban, qui a annoncé vendredi 22 août avoir demandé l'aide des États-Unis alors que son approvisionnement en pétrole est perturbé.

"J'ai demandé l'aide du président américain. Les Ukrainiens continuent à bombarder l'oléoduc de Droujba" a déclaré Vikotr Orban, selon un message publié sur Facebook par son parti, le Fidesz. Il a ajouté que le président américain avait répondu en exprimant son soutien.

En 2022, après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, l'UE a imposé une interdiction sur la plupart des importations de pétrole en provenance de la Russie. Mais l'oléoduc de Droujba (amitié, en russe), mis en service dans les années 60 et qui relie la Russie à l'Europe centrale et orientale, a été temporairement exempté afin de laisser le temps aux pays d'Europe centrale de trouver de nouvelles solutions.

La Hongrie, alliée la plus proche de Donald Trump et de Vladimir Poutine au sein de l'UE, a vu à plusieurs reprises ses approvisionnements en pétrole via l'oléoduc Droujba interrompus, dont trois fois ces derniers jours. Une frappe ukrainienne a touché une infrastructure pétrolière dans le district russe d'Unechsky selon Aleksandr Bogomaz, le gouverneur de la région occidentale de Briansk. Il n'a pas directement mentionné l'oléoduc, mais une importante station de pompage est située dans ce district.

Hongrie et Slovaquie en colère

La Hongrie et la Slovaquie ont également envoyé une lettre à Bruxelles, demandant à la Commission européenne de "prendre enfin des mesures contre les attaques répétées de l'Ukraine contre l'oléoduc Droujba", a précisé le ministre hongrois des Affaires étrangères, Peter Szijjarto.

"De telles attaques constituent une atteinte directe et inacceptable à notre sécurité énergétique" , a commenté sur X Peter Szijjarto reprochant à la Commission de rester "silencieuse". La société énergétique MOL a précisé dans un communiqué que la "sécurité de l'approvisionnement continue d'être garantie".

Le ministre des Affaires étrangères ukrainien, Andriï Sybiha, a indiqué lundi que la Hongrie devrait se plaindre auprès de ses "amis de Moscou" concernant les problèmes de ravitaillement en pétrole rencontrés. "C'est la Russie, non l'Ukraine, qui a déclenché cette guerre et refuse d'y mettre fin", a-t-il martelé sur X.

Orban et son homologue slovaque, Robert Fico, ont régulièrement critiqué les sanctions européennes visant la Russie, invoquant la sécurité énergétique de leurs pays.