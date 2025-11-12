Pétrole: l'Opep maintient sa prévision de hausse de la demande pour 2025-2026

( AFP / ALEXANDER KLEIN )

L'organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) a maintenu mercredi ses prévisions de hausse de la demande mondiale de pétrole pour 2025 et 2026, en tablant sur une "dynamique économique mondiale robuste" et une atténuation des tensions commerciales.

La demande pétrolière mondiale devrait s'accroître d'environ 1,3 million de barils par jour (mb/j) en 2025 et de 1,4 mb/j en 2026, une projection "inchangée" par rapport à sa publication d'octobre, selon le dernier rapport du cartel des pays exportateurs de pétrole qui réévalue chaque mois ses projections selon la conjoncture économique.

La consommation mondiale de pétrole devrait ainsi s'établir à 105,14 mb/j en 2025 et à 106,52 mb/j en 2026.

La hausse de la demande sera essentiellement tirée par les pays non-membres de l'OCDE les pays asiatiques en tête, et notamment la Chine et l'Inde, pour environ 1,2 mb/j au total en 2025 comme en 2026.

L'Opep dit s'attendre "à ce que l'économie mondiale maintienne sa trajectoire de croissance pour le reste de 2025 et jusqu'en 2026, après une performance solide au premier semestre 2025 malgré des incertitudes persistantes".

L'organisation souligne que "l'apaisement des tensions commerciales a également soutenu cette tendance, les États-Unis ayant conclu des accords avec des partenaires clés, notamment le Japon, le Royaume-Uni, l'Union européenne et le Vietnam, et prolongé leur trêve commerciale d'un an avec la Chine, accompagnée de nouvelles réductions des droits de douane". Mais elle note que "plusieurs négociations restent non résolues", notamment entre le Canada et les Etats-Unis.

Ses prévisions diffèrent des projections de l'Agence internationale de l'énergie, qui estimait la hausse de la demande à environ 700.000 barils par jour en 2025 comme en 2026, et esquissait un risque de marché excédentaire, dans son dernier rapport mensuel en octobre. Le prochain est prévu jeudi, au lendemain de la publication de ses perspectives énergétiques mondiales (WEO 2025) qui voient la demande de pétrole augmenter jusque "vers 2030" et même jusqu'en 2050 selon des scenarios distincts, reflétant des visions du futur énergétique très divergentes selon les pays.

Le cartel, emmené par l'Arabie saoudite, a graduellement augmenté sa production depuis avril, suscitant les inquiétudes des spécialistes sur un excédent de brut ces prochains mois, avant d'annoncer plus tôt ce mois-ci, une pause dans l'ouverture du robinet pour le premier trimestre 2026.

L'Opep a revu ses estimations pour le troisième trimestre, par rapport au mois d'octobre, passant d'un déficit de 400.000 barils par jour à un excédent de 500.000 barils sur le marché pétrolier mondial.