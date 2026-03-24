Pétrole : des centaines de millions de dollars échangés sur le marché juste avant les annonces de Donald Trump sur l'Iran

Presque dix fois plus de barils de pétrole on été échangés pendant deux minutes, un quart d'heure avant la publication de Donald Trump laissant espérer une désescalade en Iran.

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / ROBERTO SCHMIDT )

Le marché pétrolier a connu une effervescence inhabituelle lundi, avec des milliers de contrats passés pour une valeur de plusieurs centaines de millions de dollar, pendant deux minutes, un quart d'heure avant l'annonce surprise par Donald Trump de discussions avec l'Iran, qui avait brusquement fait chuter les cours, écrivent mardi 24 mars le Financial Times et Bloomberg .

Les deux titres se basent l'un et l'autre sur une analyse des données financières de Bloomberg pour aboutir à cette conclusion. Selon le FT , le volume engagé pendant ces deux minutes, entre 10h49 et 10h50 GMT s'élève à 580 millions de dollars , Bloomberg évoquant pour sa part 650 millions de dollars .

Selon l'agence de presse financière américaine, "au moins 6 millions de barils de Brent et de West Texas Intermediate" ont été échangés pendant ces deux minutes, alors que la moyenne pour la même plage horaire lors des cinq séances précédentes était d'environ 700.000 barils.

Environ un quart d'heure plus tard, vers 11h05 GMT, une publication de Donald Trump sur son réseau Truth Social évoquant des discussions avec l'Iran pour désamorcer la crise avait violemment fait plonger les cours du baril de brut de plus de 14%.

"Volume et "timing"

"Ce qui frappe ici, ce n'est pas seulement le volume des transactions, mais le timing. Les traders ne sont pas devins. Lorsqu'un positionnement change quelques minutes avant une annonce qui fait bouger les marchés, cela signifie généralement que quelqu'un agit sur la base de ce que j'appellerais des informations officieuses ou des renseignements venus du Moyen-Orient ", estime Stephen Innes, analyste de SPI Asset Management, interrogé par l' AFP .

"Le marché pétrolier est un milieu extrêmement fermé. Il ne s'agit pas seulement de traders qui spéculent sur les prix ; c'est un écosystème étroitement interconnecté d'acteurs physiques, de raffineurs, d'armateurs et de gouvernements, qui opèrent tous au sein de canaux d'information imbriqués", souligne-t-il.

L'analyste n'exclut cependant pas que ces mouvements puissent être ceux d'"un grand producteur se couvrant sur le marché" contre une baisse soudaine des cours, alors que les prix ont augmenté de plus de 40% depuis le début de la guerre.

Quelques heures après la publication de Donald Trump, le président du Parlement iranien Mohammad Bagher Ghalibaf avait démenti sur X toute négociation avec les États-Unis, évoquant "de fausses informations" destinées à "manipuler les marchés financiers et pétroliers et sortir du bourbier dans lequel les États-Unis et Israël sont enlisés".