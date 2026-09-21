 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Petite enfance: Rist annonce un plan d'urgence de 90 millions d'euros
information fournie par AFP 21/09/2026 à 17:46
Ajouter Boursorama à vos sources

La ministre de la Santé et des Familles Stéphanie Rist à la sortie du conseil des ministres le 10 septembre 2026 à Paris ( AFP / Ludovic MARIN )

La ministre de la Santé et des Familles Stéphanie Rist à la sortie du conseil des ministres le 10 septembre 2026 à Paris ( AFP / Ludovic MARIN )

La ministre des Familles Stéphanie Rist a annoncé lundi un plan d'urgence de 90 millions d'euros pour la petite enfance, destiné notamment à augmenter le financement des crèches et l'aide aux assistantes maternelles, sans convaincre les organisations professionnelles du secteur.

Ce plan doit s'étaler sur deux ans, avec 30 millions d'euros dès 2026, puis 60 millions d'euros en 2027, détaille le ministère dans un communiqué.

Le secteur de l'accueil de la petite enfance traverse depuis plusieurs années une crise structurelle, marquée par la hausse des charges, une baisse de l'activité et une pénurie persistante de professionnels.

"Si nous ne faisons rien, ce sont au moins 100.000 places d'accueil qui manqueront à l'horizon 2033 pour maintenir le taux de couverture actuel", a alerté Stéphanie Rist, dans une allocution enregistrée en ouverture de la "Rentrée de la petite enfance".

La baisse de la natalité, d'environ 20% en 15 ans en France, "n'y change rien", a soutenu Mme Rist, rappelant qu'avec "60 places pour 100 enfants de moins de 3 ans, les besoins sont bien loin d'être couverts".

Parmi les mesures annoncées figure une nouvelle revalorisation du financement des crèches, via la hausse de la prestation de service unique (PSU), versée par la caisse d’allocations familiales (Caf).

Un total de 3.175 crèches situées dans les zones les plus fragiles verront également le "bonus territoire" augmenter.

Du côté des assistantes maternelles et des maisons d'assistantes maternelles, les aides au démarrage et à l'installation vont aussi être revalorisées.

Le plan prévoit de faciliter l'accès aux places en crèche pour les parents exerçant une profession dite de "première ligne", comme les infirmiers et infirmières.

Entré en vigueur le 1er juillet, le congé de naissance, qui permet à chaque parent de prendre jusqu'à deux mois de congés supplémentaires, va entraîner des décalages d'admission susceptibles d'affecter le financement des crèches. Ces pertes seront compensées par la Caisse nationale des allocations familiales (Cnaf).

Enfin, pour mieux anticiper les prochains épisodes de canicule, tels que ceux vécus l'été dernier, le gouvernement va préparer un plan d'action "pour que les lieux d'accueil soient mieux équipés avant l'été 2027", a dit Mme Rist.

Le plan doit être approuvé par le conseil d’administration de la Cnaf d'ici début octobre pour permettre "une mise en application des financements dès cette fin d'année", a conclu la ministre.

"On déplore l'absence d'annonces sur une hausse des salaires", a réagi à l'AFP Cyrille Godfroid, du syndicat national des professionnels de la petite enfance, qui réclame une revalorisation comprise entre 250 et 300 euros par mois.

"Il est probable que la revalorisation de la PSU sera très faible alors que les inspections générales des finances et des affaires sociales recommandaient +4%", a commenté Elsa Hervy, de la Fédération française des entreprises de crèches.

Interrogé sur ce point, l'entourage de Mme Rist n'avait pas répondu dans l'immédiat à l'AFP.

Le collectif "Pas de bébés à la consigne", qui rassemble une cinquantaine d'organisations syndicales et d'associations, appelle à une journée nationale de grève et de manifestations le jeudi 8 octobre.

Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

1 commentaire

  • 19:46

    Elle pédale dans la choucroute, la chérie, c'est sa destinée...

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le chancelier allemand et chef de l'Union chrétienne-démocrate (CDU), Friedrich Merz, lors d'une conférence de presse, au lendemain des élections régionales à Berlin et au Mecklembourg-Poméranie-Occidentale, le 21 septembre 2026 ( AFP / Jens SCHLUETER )
    Face aux extrêmes, Merz érige sa coalition en rempart démocratique
    information fournie par AFP 21.09.2026 21:51 

    Fragilisé par des revers électoraux face à l'extrême droite et la gauche radicale, le chancelier Friedrich Merz a promis lundi le maintien de son gouvernement avec les sociaux-démocrates, estimant qu'il en allait de "l'avenir démocratique" de l'Allemagne. A la ... Lire la suite

  • Croquis d'audience montrant Othman Garrido durant son procès devant la cour d'assises spéciale de Paris, le 14 septembre 2026 ( AFP / ZZIIGG )
    Procès Garrido : face aux faits, le récit flou et hésitant de l'ex-jihadiste
    information fournie par AFP 21.09.2026 21:50 

    Il répète qu'il n'a "jamais tué quelqu'un", "jamais participé à une exécution". Mais, interrogé sur l'effroyable scène de décapitation publique en 2015 en Syrie qui lui vaut d'être poursuivi pour meurtres, le jihadiste français Othman Garrido est apparu en difficulté ... Lire la suite

  • Une journaliste de CNN en duplex près de la Maison Blanche, à Washington, le 19 septembre 2026 ( AFP / Jim WATSON )
    Les médias américains organisent la riposte face à Trump
    information fournie par AFP 21.09.2026 21:49 

    Les grandes chaînes de télévision américaines et les photographes de plusieurs médias dont l'AFP ont fait bloc lundi autour de CNN, qui a saisi la justice, tout comme MS NOW et Politico, après la décision de Donald Trump d'interdire à ces trois médias l'accès à ... Lire la suite

  • Le sélectionneur Zinédine Zidane arrive pour sa séance d'entraînement à la tête des Bleus au centre de Clairefontaine, près de Paris, le 21 septembre 2026 ( AFP / FRANCK FIFE )
    Equipe de France: sous le soleil, l'ère Zidane a débuté avec légèreté
    information fournie par AFP 21.09.2026 21:05 

    L'exemple par le geste. Homme de peu de mots, Zinédine Zidane, nouveau sélectionneur de l'équipe de France, a dirigé lundi son premier entraînement au Centre national du football de Clairefontaine, avec hauteur et légèreté, tout en faisant admirer par moments une ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank