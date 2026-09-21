Petite enfance: Rist annonce un plan d'urgence de 90 millions d'euros

La ministre de la Santé et des Familles Stéphanie Rist à la sortie du conseil des ministres le 10 septembre 2026 à Paris ( AFP / Ludovic MARIN )

La ministre des Familles Stéphanie Rist a annoncé lundi un plan d'urgence de 90 millions d'euros pour la petite enfance, destiné notamment à augmenter le financement des crèches et l'aide aux assistantes maternelles, sans convaincre les organisations professionnelles du secteur.

Ce plan doit s'étaler sur deux ans, avec 30 millions d'euros dès 2026, puis 60 millions d'euros en 2027, détaille le ministère dans un communiqué.

Le secteur de l'accueil de la petite enfance traverse depuis plusieurs années une crise structurelle, marquée par la hausse des charges, une baisse de l'activité et une pénurie persistante de professionnels.

"Si nous ne faisons rien, ce sont au moins 100.000 places d'accueil qui manqueront à l'horizon 2033 pour maintenir le taux de couverture actuel", a alerté Stéphanie Rist, dans une allocution enregistrée en ouverture de la "Rentrée de la petite enfance".

La baisse de la natalité, d'environ 20% en 15 ans en France, "n'y change rien", a soutenu Mme Rist, rappelant qu'avec "60 places pour 100 enfants de moins de 3 ans, les besoins sont bien loin d'être couverts".

Parmi les mesures annoncées figure une nouvelle revalorisation du financement des crèches, via la hausse de la prestation de service unique (PSU), versée par la caisse d’allocations familiales (Caf).

Un total de 3.175 crèches situées dans les zones les plus fragiles verront également le "bonus territoire" augmenter.

Du côté des assistantes maternelles et des maisons d'assistantes maternelles, les aides au démarrage et à l'installation vont aussi être revalorisées.

Le plan prévoit de faciliter l'accès aux places en crèche pour les parents exerçant une profession dite de "première ligne", comme les infirmiers et infirmières.

Entré en vigueur le 1er juillet, le congé de naissance, qui permet à chaque parent de prendre jusqu'à deux mois de congés supplémentaires, va entraîner des décalages d'admission susceptibles d'affecter le financement des crèches. Ces pertes seront compensées par la Caisse nationale des allocations familiales (Cnaf).

Enfin, pour mieux anticiper les prochains épisodes de canicule, tels que ceux vécus l'été dernier, le gouvernement va préparer un plan d'action "pour que les lieux d'accueil soient mieux équipés avant l'été 2027", a dit Mme Rist.

Le plan doit être approuvé par le conseil d’administration de la Cnaf d'ici début octobre pour permettre "une mise en application des financements dès cette fin d'année", a conclu la ministre.

"On déplore l'absence d'annonces sur une hausse des salaires", a réagi à l'AFP Cyrille Godfroid, du syndicat national des professionnels de la petite enfance, qui réclame une revalorisation comprise entre 250 et 300 euros par mois.

"Il est probable que la revalorisation de la PSU sera très faible alors que les inspections générales des finances et des affaires sociales recommandaient +4%", a commenté Elsa Hervy, de la Fédération française des entreprises de crèches.

Interrogé sur ce point, l'entourage de Mme Rist n'avait pas répondu dans l'immédiat à l'AFP.

Le collectif "Pas de bébés à la consigne", qui rassemble une cinquantaine d'organisations syndicales et d'associations, appelle à une journée nationale de grève et de manifestations le jeudi 8 octobre.