Pétards et sirènes hurlantes, plusieurs milliers de pompiers manifestent à Paris

Manifestation de pompiers pour faire entendre leur "colère" le 29 septembre 2026 à Paris ( AFP / Kenzo TRIBOUILLARD )

Plusieurs milliers de pompiers, "en grève" scratché à leur polo, défilaient mardi à Paris à l'appel de syndicats dans un concert continu de pétards pour faire entendre leurs revendications et leur "colère", a constaté une journaliste de l'AFP.

Sapeurs-pompiers professionnels "en colère" disent des slogans sur certains uniformes en début d'après-midi place d'Italie dans le sud-est de la capitale.

Rassemblé derrière une banderole de l'intersyndicale sur laquelle il est écrit "des moyens pas des miracles", le cortège s'est élancé dans un nuage de fumigènes rouges.

"On vient défendre notre profession face aux difficultés qu'on rencontre depuis des années maintenant", explique Guillaume Civray de la fédération autonome SPP-PATS du Var. "Cet été, on a eu encore le drame de perdre quatre collègues, plusieurs centaines de pompiers intoxiqués".

"Clairement, on est fatigué", abonde Julien Dubois, pompier en Seine-et-Marne, "ça fait plusieurs années qu'on le signale, qu'on demande beaucoup de moyens. Nos interventions augmentent, mais par contre, le personnel diminue", et "les camions sont de moins en moins efficaces", dénonce-t-il sur fond de sirènes hurlantes et de drapeaux des syndicats CGT, Sud, Solidaires et de la FA SPP-PATS.

Manifestation de pompiers pour faire entendre leur "colère" le 29 septembre 2026 à Paris ( AFP / Thomas SAMSON )

Les représentants syndicaux des pompiers professionnels doivent être reçus à 15H00 par le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez, et les attentes sont énormes tant chez les pompiers professionnels que chez les volontaires.

Les pompiers essaient de faire pression avant l'examen prévu à l'automne d'un projet de loi dit de modernisation de la Sécurité civile, et l'examen du projet de finances à partir du 20 octobre, date de fin théorique du préavis de grève des pompiers professionnels.

Ils réclament aussi un financement pérenne des SDIS, dont les dépenses de fonctionnement sont passées de 3,9 milliards d'euros en 2012 à 5,2 milliards en 2025, selon l'Observatoire des finances et de la gestion publique locales.

Les pompiers professionnels, dont plus de la moitié figurent aussi parmi les quelque 200.900 pompiers volontaires, réclament en outre "un recentrage" sur les missions de secours et de soins d'urgence aux personnes (SSUAP) qui représentent plus de 4,89 millions d'interventions en 2025, soit 87% de leur activité.

Une mission parlementaire mandatée en urgence après les mégafeux de cet été dans le Sud-Ouest, quatre ans après ceux de 2022, a remis lundi ses conclusions au Premier ministre. Son "rapport est vide: encore une fois des constats, des bonnes intentions plus que des mesures", commente Xavier Boy du syndicat FA SPP-PATS.

Sébastien "Lecornu a annoncé 200 millions d’euros fléchés vers les services départementaux", principaux financeurs, mais "ça ne sera pas suffisant".