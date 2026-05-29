Perspectives mitigées pour l'économie suisse, selon le baromètre du KOF

( AFP / FABRICE COFFRINI )

Les perspectives pour l'économie suisse se sont très légèrement améliorées en mai mais restent "mitigées" face à des signaux "hétérogènes" selon les secteurs, d'après le baromètre conjoncturel du KOF publié vendredi.

En mai, ce baromètre - qui donne une indication sur la tendance à court terme du produit intérieur brut (PIB) de la Suisse - a regagné 0,2 points pour remonter à 98 points, a indiqué dans un communiqué le Centre de recherches conjoncturelles de l'école polytechnique fédérale de Zurich, qui le calcule tous les mois.

Après une forte chute en mars, ce baromètre s'est donc légèrement redressé pour le deuxième mois d'affilée, mais reste en-dessous de la barre des 100 points, qui marque le seuil de croissance pour l'économie helvétique.

"Les perspectives pour la conjoncture suisse restent modérées", estime par conséquent cet institut, qui observe des signaux mitigés selon les différents indicateurs.

D'un côté, les perspectives apparaissent "plus favorables" pour la demande extérieure mais, de l'autre, les indicateurs pour la consommation "reculent", détaille-t-il.

Dans l'industrie et le bâtiment, les signaux sont également "hétérogènes", avec des "perspectives positives" pour "les carnets de commandes", "les stocks" et "la situation des affaires", alors que d'autres indicateurs, notamment pour "la production" sont "sous pression", précise-t-il.

Au premier trimestre, le pays alpin a vu sa croissance accélérer malgré le conflit au Moyen-Orient, son PIB enregistrant une hausse de 0,5% (contre 0,2% au trimestre précédent), selon une première estimation du ministère de l'Economie qui doit publier des chiffres plus détaillés lundi.

Dans un communiqué séparé, Swissmem, l'organisation patronale de l'industrie, a dit vendredi avoir observé une "reprise ponctuelle" dans le secteur au premier trimestre tout en soulignant qu'elle "reste fragile".

Durant le trimestre, les chiffres d'affaires des entreprises industrielles ont augmenté en moyenne de 3,4% par rapport à la même période l'an passé.

Mais "cette augmentation est presque exclusivement imputable aux grandes entreprises", a insisté l'organisation patronale qui représente les fabricants de machines industrielles, équipements électriques et entreprises de la métallurgie.

"En revanche, le chiffre d'affaires des PME a reculé de 1,8%", a-t-elle ajouté, expliquant que cette reprise au premier trimestre "repose sur un petit nombre d'entreprises et de sous-branches".

Et les risques de rechute sont "considérables", au vu notamment de la "hausse massive des coûts énergétiques", prévient-elle.