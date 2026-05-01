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L'Incroyable Brocante Sports revient dans 1 mois !
information fournie par So Foot 01/05/2026 à 16:47

L'Incroyable Brocante Sports revient dans 1 mois !

L'Incroyable Brocante Sports revient dans 1 mois !

Sortez vos agendas, l'Incroyable Brocante Sports 2026, c'est dans 1 mois tout pile ! Bonne nouvelle, on fait durer le plaisir et les bonnes affaires avec non pas 1 mais 2 jours de brocante pour chiner vos maillots objets de sport favoris.

L’Incroyable Brocante Sports est de retour dans le Nord, et durant tout un week-end !

Pas de date parisienne cette année, on a choisi avec les potes de TrashTalk d’installer notre Incroyable Brocante Sports non pas 1 mais 2 jours entiers à Lille !

Par Maxime MARCHON pour SOFOOT.com

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