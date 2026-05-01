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Cette sortie d'Hansi Flick rassure toute l'Espagne
information fournie par So Foot 01/05/2026 à 17:17

Cette sortie d'Hansi Flick rassure toute l'Espagne

Cette sortie d'Hansi Flick rassure toute l'Espagne

L’Espagne peut souffler un bon coup. En conférence de presse ce vendredi à la veille d’un déplacement capital à Osasuna, Hansi Flick a donné des nouvelles rassurantes de Lamine Yamal , sorti sur blessure le 22 avril dernier avec Barcelone contre le Celta de Vigo. Selon son entraîneur, ce pépin à la jambe gauche ne devrait pas compromettre sa participation à la Coupe du monde 2026.

« On est en contact permanent. Il va bien, ses progrès sont encourageants. Je pense que nous le verrons à la Coupe du monde et il a le temps de se rétablir et de revenir. C’est ce qu’il souhaite absolument » , a commenté Flick. Si tout le monde avait bon espoir, le flou persistait concernant le réel état de santé de Yamal. Si tout roule, il devrait bien concourir avec la Roja, l’une des grandes favorites du prochain Mondial.…

TJ pour SOFOOT.com

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